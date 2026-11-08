مدیرکل بهزیستی استان یزد: سامانه ۱۴۸۰ با بهره‌گیری از مشاوران متخصص، خدمات مشاوره روان‌شناختی را در زمینه‌های مختلف به تماس‌گیرندگان ارائه می‌دهد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هومنیان به تشریح خدمات سامانه تلفنی ۱۴۸۰ «صدای مشاور» و نقش آن در ارتقای سلامت روان جامعه پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان شهروندان به خدمات مشاوره‌ای، اظهار داشت: سامانه ۱۴۸۰ با بهره‌گیری از مشاوران متخصص، خدمات مشاوره روان‌شناختی را در زمینه‌های مختلف فردی، خانوادگی، تربیتی و اجتماعی به تماس‌گیرندگان ارائه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین بر اهمیت دریافت مشاوره تخصصی در مواجهه با مشکلات و چالش‌های زندگی تأکید کرد و سامانه ۱۴۸۰ را یکی از ظرفیت‌های مؤثر سازمان بهزیستی برای حمایت از سلامت روان شهروندان دانست.

