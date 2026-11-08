به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی حاکی از خروج تدریجی سامانه بارشی از استان می‌باشد که به دلیل قطع تغذیه رطوبتی سامانه عمده فعالیت آن طی امروز (یکشنبه) وزش باد شدید است؛ به طوری که سرعت وزش باد طی امروز در مناطقی از استان به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

امروز به دلیل وجود رطوبت سطحی به دلیل بارش دو روز گذشته احتمال رشد ابر در مناطقی از استان و وقوع رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

از فردا دوشنبه با شمالی شدن جریانات و ریزش هوای سرد شمالی روند دمای هوا به طور محسوسی کاهشی شده و انتظار می‌رود در مناطق سردسیر استان دمای هوا (به ویژه دمای کمینه) به زیر صفر درجه سانتی گراد نیز برسد.