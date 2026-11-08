رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان: محموله حدود سه‌ونیم تنی سیم و کابل برق شرکت توزیع برق که قرار بود زیر پوشش بار ضایعات از اصفهان به تهران منتقل شود، کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ حسن‌علی اکبری گفت:یک مالخر حرفه‌ای این اموال را از سه سارق خریداری کرده و با جداسازی و آماده‌سازی، قصد داشت رد سرقت را در چرخه خریدوفروش ضایعات پنهان کند که کارآگاهان با پیگیری سرنخ‌ها، کامیون حامل محموله را شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر برخورد هدفمند با شبکه‌های سرقت و مالخری افزود: فعالیت مالخران به‌صورت مستمر تحت رصد و پایش اطلاعاتی است، زیرا تا زمانی که بازار خریدوفروش اموال مسروقه فعال باشد، زمینه اقتصادی برای تداوم فعالیت سارقان وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به نتایج این رویکرد گفت: وقوع سرقت در حوزه‌های مرتبط با مالخری ۱۲ درصد کاهش یافته و بیش از ۸۳ باند فعال شناسایی و منهدم شده‌اند؛ همچنین ۲۰۲ نفر از مالخران دستگیر شده‌اند.

اکبری تصریح کرد: مالخر کمتر از سارق مرتکب جرم نمی‌شود؛ کسی که آگاهانه اموال مسروقه را خریداری و زمینه فروش و انتقال آن را فراهم می‌کند، به استمرار سرقت و تضییع حقوق مردم کمک کرده است.