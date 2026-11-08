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آگرین سردشت با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی؛ به لیگ دسته چهارم کشورصعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم فوتبال آگرین سردشت با پیروزی ۲ بر صفر مقابل سینگان اشنویه، عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی را از آن خود کرد و جواز حضور در مسابقات لیگ دسته چهارم فوتبال کشور را به دست آورد.
آگرین در دیداری حساس و سرنوشتساز موفق شد با عبور از سد نماینده اشنویه، فصل را با قهرمانی به پایان برساند و با این نتیجه، جشن صعود به رقابتهای کشوری را در اشنویه برپا کند.
این قهرمانی، دستاوردی ارزشمند برای فوتبال سردشت و هواداران آگرین است؛ تیمی که حالا باید خود را برای حضور در سطح بالاتر فوتبال کشور آماده کند.