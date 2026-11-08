به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم فوتبال آگرین سردشت با پیروزی ۲ بر صفر مقابل سینگان اشنویه، عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال آذربایجان‌غربی را از آن خود کرد و جواز حضور در مسابقات لیگ دسته چهارم فوتبال کشور را به دست آورد.

آگرین در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز موفق شد با عبور از سد نماینده اشنویه، فصل را با قهرمانی به پایان برساند و با این نتیجه، جشن صعود به رقابت‌های کشوری را در اشنویه برپا کند.

این قهرمانی، دستاوردی ارزشمند برای فوتبال سردشت و هواداران آگرین است؛ تیمی که حالا باید خود را برای حضور در سطح بالاتر فوتبال کشور آماده کند.