علیرضا یوسفی نماینده کشورمان در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان چین، به نشان طلای دوضرب و نقره مجموع دسته فوق‌سنگین رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دسته فوق‌سنگین وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در شهر نینگبو چین برگزار شد و دو نماینده ایران در این دسته برای کسب مدال‌های جهانی به مصاف رقبای خود رفتند.

در حرکت یک‌ضرب، علی داودی ابتدا وزنه‌های ۲۰۰ و ۲۰۶ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد تا با ثبت رکورد ۲۰۶ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار بگیرد و صاحب مدال برنز شود.

علیرضا یوسفی نیز در این بخش عملکرد قابل قبولی داشت و هر سه وزنه انتخابی خود در اوزان ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد. با این حال، رکورد ۱۹۵ کیلوگرمی برای کسب مدال کافی نبود و او به مقام چهارم حرکت یک‌ضرب بسنده کرد.

در ادامه و در حرکت دوضرب، یوسفی نمایش درخشانی داشت. او پس از مهار وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی در حرکت نخست، در تلاش دوم وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی را از دست داد، اما در سومین حرکت با بلند کردن وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی ضمن ثبت رکورد جدید جهان، به مدال طلای این بخش دست پیدا کرد.

بدین ترتیب نماینده ایران با مجموع ۴۵۴ کیلوگرم به مدال نقره مجموع رسید و رقابت‌های جهانی را با ۲ مدال ارزشمند به پایان رساند.

از سوی دیگر، داودی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی خود برای بلند کردن وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی ناکام ماند تا در این بخش چهارم شود. او در مجموع نیز با رکورد ۴۵۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.

به این ترتیب پرونده نمایندگان ایران در دسته فوق‌سنگین با سه مدال شامل طلای دوضرب و نقره مجموع علیرضا یوسفی و برنز یک‌ضرب علی داودی بسته شد.