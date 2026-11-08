رئیس سازمان اورژانس کشور از جان‌باختن ۲۵ نفر و مصدومیت ۵۴۵ نفر در پی حوادث جوی و ترافیکی کشور طی روز‌های ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، حوادث جوی چهار فوتی و ۱۱ مصدوم و حوادث ترافیکی نیز ۲۱ فوتی و ۵۳۴ مصدوم بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر جعفر میعادفر با تشریح آخرین آمار حوادث جوی در کشور اظهار کرد: طی این مدت، ۱۱ نفر در پی حوادث جوی مصدوم شدند که پنج نفر از آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد، پنج نفر در خوزستان و یک نفر در بوشهر بوده‌اند.

وی افزود: همچنین چهار نفر در حوادث جوی جان خود را از دست داده‌اند که یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد، دو نفر در خوزستان و یک نفر در لرستان گزارش شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به علت وقوع این حوادث تصریح کرد: از مجموع جان‌باختگان حوادث جوی، دو نفر بر اثر برخورد صاعقه، یک نفر در پی ریزش آوار و یک نفر نیز بر اثر سایر حوادث جان خود را از دست داده‌اند.

میعادفر در ادامه به آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اشاره کرد و گفت: طی این سه روز، ۵۰ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی در این بخش ثبت نشده است.

وی همچنین درباره وضعیت حوادث ترافیکی در این بازه زمانی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۵۳۴ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم و ۲۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه، سقوط درختان، انسداد محور‌های اصلی و فرعی، ریزش نمای ساختمان‌ها، سقوط تیر‌های برق، آسیب به خودرو‌ها و قطعی موقت برق، گاز و خطوط تلفن ثابت و همراه را از مهم‌ترین حوادث و خسارات ناشی از شرایط جوی در این مدت برشمرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، یک مورد آسیب به زیرساخت‌های حوزه سلامت نیز در قالب آسیب به یک بیمارستان در بهبهان گزارش شده است.