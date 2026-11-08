دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس اعلام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیشگام در حوزه استفاده از قانون جهش دانش‌بنیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه استانی خراسان رضوی، به تبیین زیست‌بوم نوآوری و برنامه‌های دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص پرداخت و گفت: برای حل مسائل جامعه، نیازمند فراهم کردن شرایط ارتباط دانشگاه با صنعت هستیم. نیروی انسانی در جهان امروز، مهم‌ترین منابع در کشور‌ها هستند.

دکتر جوان جعفری افزود: امروز مدل توسعه از پیوند سه‌گانه دانشگاه، بخش دولتی و بخش صنعت می‌گذردو دانشگاه فردوسی مشهد در راستای راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، تربیت نیروی متخصص را در اولویت قرار داده است.

وی تاکید کرد : طرح کوآپ (Co-op) یکی از برنامه‌های دانشگاه فردوسی مشهد برای توانمندسازی جوانان و تربیت نیروی متخصص است. در این طرح، دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن چند ترم تحصیلی، وارد صنعت شوند. آنان این امکان را دارند که برای نمونه دوره کارشناسی خود را پنج ساله تمام کنند. در این طرح، دانشجویان در حوزه صنعت، تجربه کسب کرده و در صورت فراهم بودن شرایط می‌توانند در همان حوزه صنعتی به کار خود ادامه دهند، البته این طرح جایگزین واحد‌های درسی نیست.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد افزود : طرح قانون جهش دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، یکی از قوانین مترقی است. این قانون به شرکت‌ها اجازه می‌دهد برای رشد و توسعه شرکت خود، مالیات‌شان را در دانشگاه هزینه کنند، مثلا مرکز رشد و توسعه بسازند و با کمک به دانشگاه، مشکلات فنی خود را حل نمایند.

دکتر جوان جعفری افزود: دانشگاه فردوسی مشهد در سال قبل با انعقاد ۲۵ قرارداد به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و همچنین انعقاد ۶ قرارداد در سال جاری با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، در این عرصه، فعال و پیشتاز است.

وی تاکید کرد : یکی از مشکلات دانشگاه و موانع ما این است که در فضایی که ما به سمت ساخت و تولید محصول هستیم، امکان کنشگری تجاری نداریم، زیرا نهاد دولتی هستیم و حق هیچ خرید و فروشی نداریم. بر این اساس دانشگاه نمی‌تواند شرکت تجاری داشته باشد. این در صورتی است که در ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به دانشگاه اجازه داده می‌شود که محصول تجاری خود را به فروش رساند. دانشگاه تهران به تازگی این مجوز را اخذ کرده است، دانشگاه فردوسی مشهد نیز برای تحقق این امر، در حال پیگیری‌ است.