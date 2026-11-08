استاندار سمنان با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی درباره النینو ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری را به‌عنوان سخنگوی استانی این حوزه معرفی کرد و از شهروندان خواست خبرهای مربوط به این پدیده جوی را از منابع معتبر پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه مدیریت بحران استان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و بارش‌ها، مدیرکل مدیریت بحران استانداری را به‌عنوان سخنگوی استانی این حوزه معرفی کرد و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بحران شد.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این جلسه با تأکید بر جدی گرفتن مخاطرات و بحران‌های احتمالی گفت: جان و مال مردم مهم‌ترین محور در مدیریت بحران و شرایط اضطراری است.

وی با معرفی مدیرکل مدیریت بحران استانداری به‌عنوان سخنگوی استانی این حوزه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی منسجم و جلوگیری از انتشار اخبار کذب و شایعات تأکید کرد و گفت: در شهرستان‌ها نیز فرمانداران مسئولیت مدیریت شرایط را بر عهده دارند.

کولیوند افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت وظایف خود را دنبال کنند و حداقل سه روز پیش از وقوع بحران، آمادگی لازم و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

وی خودمراقبتی، آمادگی برای مقابله با سیلاب و سایر مخاطرات احتمالی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی را از ضرورت‌های مدیریت بحران دانست و با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با تصرفات واقع در مسیر‌های سیلابی، بر صدور اخطار‌های کتبی و قانونی به متصرفان، طی مراحل قانونی و در نهایت پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی تأکید کرد.

کولیوند اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگ روابط عمومی استانداری و فرمانداری‌ها، مقابله با اخبار کذب از طریق مراجع قانونی، اطلاع رسانی مناسب از طریق صدا و سیما، بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی، راه‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست و محل‌های دپوی نخاله‌های شهری را از دیگر ضرورت‌های پیشگیری برشمرد.

وی همچنین بر تأمین و ذخیره‌سازی کارشناسی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، منابع آب و سایر اقلام ضروری تأکید کرد و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی را برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا دانست.

فرج‌الله ایلیات، معاون امور عمرانی استاندار سمنان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب و کارشناسی، استفاده از ظرفیت‌های شهرستانی برای رفع مشکلات را خواستار شد.

وی با اشاره به اهمیت انتشار اخبار صحیح در فضای رسانه‌ای، بر ضرورت پرهیز از بیان موضوعات فاقد سندیت و ارائه اطلاعات دقیق، مستند و هماهنگ از سوی مسئولان تأکید کرد.

در این نشست، ایرج مصطفی، مدیرکل هواشناسی استان سمنان، گزارشی از پیش‌بینی وضعیت جوی ارائه داد و با اشاره به احتمال کاهش دما و افزایش بارندگی‌ها، بر ضرورت توجه دستگاه‌های مسئول به پیش‌بینی‌های هواشناسی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی تأکید کرد.

مصطفی خاتمی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، برنامه‌های اجرایی و تمهیدات پیشگیرانه ارائه کرد و بر ضرورت کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از مخاطرات طبیعی تأکید داشت و اطلاع رسانی مناسب و کارشناسانه از طریق صدا و سیما را خواستار شد.

در ادامه این نشست، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مقابله با سیلاب و کاهش خسارات احتمالی ارائه کردند.

لایروبی مجاری و مسیر‌های انتقال آب، رفع مشکلات تقاطع‌ها و پل‌ها، بررسی وضعیت زمین‌های کشاورزی و منازل مسکونی، ایمن‌سازی جاده‌ها، بررسی بند‌های خاکی، مشکلات زیرساختی راه‌آهن، وضعیت قطار‌ها و موضوع فرونشست زمین از جمله محور‌های مطرح‌شده در این بخش بود.

همچنین بر تسریع در رفع مشکلات ایمنی و فنی مناطق مختلف استان، اختصاص اعتبارات متناسب با نیاز‌های کارشناسی و پیگیری مستمر نقاط پرخطر تأکید شد.

در این جلسه، گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در سطح استان ارائه و برنامه‌های آتی دستگاه‌ها برای افزایش آمادگی و کاهش مخاطرات بررسی شد. همچنین بر پیوست کاهش خطر در طرح‌های حوزه راه و شهرسازی تأکید شد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، ضرورت حفظ آرامش و مدیریت مناسب در صحنه حوادث، اطلاع‌رسانی مطلوب و هماهنگ، افزایش هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از اقدامات و دستکاری‌های غیراصولی در اراضی کشاورزی و مسیر‌های جاده‌ای بود.

همچنین بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی و استفاده از راهکار‌های قانونی و قضایی برای برخورد با تخلفات تأکید شد.

رصد سامانه‌های فضاپایه و استفاده از داده‌های ماهواره‌ای برای پایش میزان بارش‌ها و وضعیت زمین نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی و پیگیری در این نشست بود.

برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران، اجرای مجدد عملیات لایروبی در مناطق نیازمند، تکمیل بانک تجهیزات و خودرو‌های امدادی، افزایش هماهنگی میان شهر‌ها و روستا‌ها و اطلاع‌رسانی از طریق صداوسیما درباره شرایط بارندگی و ضرورت آمادگی در وضعیت اضطراری نیز در دستور کار قرار گرفت.

تأمین و آماده‌سازی مولد‌های برق اضطراری، پرهیز شورا‌ها و شهرداری‌ها از اجرای طرح‌های فاقد مطالعات کارشناسی، برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی و امدادرسانی جاده‌ای، رفع مشکلات راه‌های روستایی و پیش‌بینی محل‌های اسکان اضطراری نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان، بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، پیگیری مصوبات، رفع نقاط حادثه‌خیز و افزایش آمادگی عملیاتی در سطح استان و شهرستان‌ها با هدف صیانت از جان و مال شهروندان تأکید شد.