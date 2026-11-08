تالارهای بورس کالای ایران امروز ۱۷ آبان میزبان عرضه ۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۸۲۹ تن محصول هستند و بیشترین عرضه‌های امروز در تالار سیمان و پس از آن در تالار صنعتی و معدنی رقم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز یک هزار و ۱۶۳ هزار و ۸۴ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

همچنین یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۱۰ تن محصول شامل ۸۶۱ هزار و ۹۵۰ تن سنگ آهن، ۲۴۰ هزار و ۲۰ تن فولاد، ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تن آهن اسفنجی، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، ۸ هزار تن مس، یک هزار و ۸۹۰ تن روی و ۳۰۰ تن چدن در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۲۲۶ هزار و ۲۷۱ تن وکیوم باتوم، ۴۵ هزار و ۹۴۵ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۲۴۶ تن مواد پلیمری و ۵۸۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۵۰۰ تن قیر است.

در تالار صادراتی کیش هم ۱۱۳ هزار و ۴۸۶ تن محصول عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۷۰ هزار و ۶۲۶ تن سیمان، ۵۰ هزار و ۳۰۰ تن قیر، ۱۶ هزار تن کلینکر، یک هزار و ۴۰۰ تن مواد شیمیایی و ۱۶۰ تن عایق رطوبتی می‌شود.

در تالار فرعی هم ۶ هزار و ۱۷۸ تن محصول عرضه خواهد شد.