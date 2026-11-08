مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از پیش‌بینی ۱۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای چهار طرح عمرانی، ورزشی و آبرسانی شهرستان میانه در طرح نشان‌دار کردن مالیات و مشارکت مودیان در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدطا‌ها علوی با اشاره به اجرای سومین سال طرح نشان‌دار کردن مالیات در آذربایجان شرقی اظهار کرد: چهار طرح شهرستان میانه در حوزه‌های حمل‌ونقل و عمران، آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ورزش و آب و محیط‌زیست تعریف شده‌اند که بخش عمده اعتبار آنها به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد.

وی افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۱۱ کیلومتر از باند دوم محور سرچم ـ میانه، ۸ میلیارد تومان برای احداث خانه تکواندو میانه، ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل و تجهیز سالن ورزشی دانش‌آموزی و ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های مشارکتی تامین آب آشامیدنی روستا‌های شهرستان پیش‌بینی شده است.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اهمیت مشارکت مودیان در این طرح تصریح کرد: مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود به‌ صورت مستقیم در تامین اعتبار طرح های اولویت‌دار مشارکت کنند و نقش موثری در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی شهرستان داشته باشند.

علوی خاطرنشان کرد:افزایش مشارکت مودیان میانه در طرح نشان‌دار کردن مالیات، زمینه اختصاص منابع مالی بیشتر به طرح های اولویت‌دار را فراهم کرده و می‌تواند روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان را شتاب بخشد. این رویکرد همچنین به افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

وی گفت:۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت مشارکت مؤدیان واجد شرایط در طرح نشان‌دار کردن مالیات و همزمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.