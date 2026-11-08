به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این اجلاس که به میزبانی خبرگزاری شینهوا و شهرداری پکن برگزار می‌شود، حدود ۵۰۰ نماینده از نزدیک به ۳۳۰ رسانه، اندیشکده، نهاد دولتی و سازمان بین‌المللی از ۱۱۲ کشور و منطقه جهان در این رویداد شرکت کرده‌اند.

«رسانه در عصر هوشمند؛ از اجماع تا اقدام» شعار این دوره از اجلاس است و شرکت‌کنندگان در نشست‌های مختلف، فرصت‌ها و چالش‌های گسترش هوش مصنوعی در صنعت رسانه، آینده روزنامه‌نگاری، صحت‌سنجی اطلاعات و ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای بین‌المللی را بررسی می‌کنند.

در مراسم افتتاحیه این اجلاس، لی شو‌لِی عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس اداره تبلیغات این کمیته، بر اهمیت همکاری رسانه‌های جهان در مواجهه با تحولات فناوری تأکید کرد.

یکی از محور‌های مهم این اجلاس، بررسی چگونگی استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در تولید و انتشار اخبار، مقابله با اخبار جعلی و حفظ اعتبار و اعتماد عمومی به رسانه‌هاست.

همچنین در حاشیه این اجلاس، ابتکار همکاری جهانی برای تدوین استاندارد‌های استفاده از هوش مصنوعی در رسانه‌ها با مشارکت اولیه شماری از خبرگزاری‌ها و نهاد‌های رسانه‌ای بین‌المللی مطرح شده است.

هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها در پکن تا هجدهم آبان ماه ادامه خواهد داشت.