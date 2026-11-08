مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اختلاف قابل‌توجه میان قیمت تمام‌شده و تعرفه فروش برق گفت: مطالبات صنعت برق از مشترکان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنایع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمداله‌داد در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با اشاره به همراهی پیمانکاران صنعت برق در روز‌های جنگ گفت: پیمانکاران با وجود آگاهی از مشکلات مالی و نبود منابع پرداخت، در آن روز‌ها برای کمک به صنعت برق پای کار آمدند و انتظار داریم در روز‌های پیش رو نیز این همکاری ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به چالش تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: پیش از جنگ نیز با محدودیت سوخت و مشکلاتی در زمستان مواجه بودیم و در صورت تأمین سوخت مایع و ذخیره‌سازی آن در مخازن نیروگاه‌ها، شرایط تولید برق بهتر خواهد شد؛ اما جنگ این محدودیت‌ها را تشدید کرده است.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش مردم در پایداری شبکه برق گفت: بخش عمده پایداری شبکه به همراهی مردم بستگی دارد و هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز و گازوئیل می‌تواند به پایداری تأمین انرژی کمک کند و احتمال بروز مشکلات را کاهش دهد.

اله‌داد در ادامه با اشاره به مقابله با سوداگری انرژی، مصرف غیرمجاز و دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری گفت: ریشه بخش مهمی از این تخلفات، ارزان بودن انرژی و فاصله زیاد میان قیمت واقعی و قیمت تمام‌شده با تعرفه‌های دریافتی است.

وی افزود: در هفت ماه گذشته و در قالب طرح مهتاب، ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی احیا شده است. همچنین با اقدامات همکاران و اعمال قانون، ۴۰۰ هزار کنتور معیوب و ۴۵۰ هزار انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری شده است

مدیرعامل توانیر با اشاره به برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها گفت: در این مدت ۱۷ هزار دستگاه ماینر جمع‌آوری شده و با همکاری نهاد‌های مختلف، حدود ۲ هزار مگاوات بار مربوط به استخراج رمزارز در کشور شناسایی شده است که بخشی از آن نیز با اقدامات انجام‌شده جمع‌آوری شده است.

اله‌داد همچنین از جمع‌آوری یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر کابل غیرمجاز خبر داد و گفت: سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ نیز در شناسایی و گزارش تخلفات برق کمک قابل‌توجهی کرده است. تلاش می‌کنیم با تداوم این اقدامات، میزان تلفات شبکه را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد برق ریشه بسیاری از ناترازی‌ها و مشکلات امروز این صنعت است، اظهار داشت: امسال قیمت تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب سوخت، حدود هزار و ۹۰۰ تومان است؛ در حالی که به‌طور متوسط حدود ۹۰۰ تومان از مشترکان دریافت می‌کنیم.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: این اختلاف موجب ایجاد بدهی توانیر به صنایع، سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده است؛ از سوی دیگر باید هزینه برق تولیدی نیروگاه‌ها نیز پرداخت شود. این چالش از موضوعاتی است که به دنبال رفع آن هستیم و باید به‌تدریج و با حفظ چتر حمایتی، برای اصلاح آن اقدام کنیم.

اله‌داد با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق گفت: اولویت ما مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و بدمصرف است و در این زمینه از کنتور‌های هوشمند استفاده می‌کنیم. همچنین با اخطار و اعمال محدودیت، تلاش می‌کنیم مصرف این دسته از مشترکان را کاهش دهیم.

وی میزان مطالبات صنعت برق از مشترکان را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۷۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به صنایع است.

اله‌داد با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع صورتحساب برق از سوی مشترکان گفت: از مشترکان درخواست می‌کنیم با پرداخت صورتحساب‌های خود، صنعت برق را در تأمین منابع و ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

وی افزود: ورزشگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و شهرداری‌ها از جمله ابر بدهکاران صنعت برق هستند و بخشی از مطالبات توانیر مربوط به این مجموعه‌هاست.