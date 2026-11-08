به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس کرکه‌آبادی در سومین نشست هماهنگی برگزاری اجلاسیه نماز استان همدان، با اشاره به اینکه ارتباط کودکان و نوجوانان با نماز تا حد زیادی از رفتار والدین تأثیر می‌پذیرد، بر ضرورت الگوسازی صحیح در خانواده و جامعه تأکید کرد.

او همچنین خواستار تجلیل از افرادی شد که در ادارات، مدارس و دیگر حوزه‌ها برای ترویج فرهنگ نماز تلاش می‌کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان هم با تأکید بر نقش فرهنگی و ترویجی اجلاسیه نماز گفت: یکی از اهداف اصلی این رویداد، موج‌آفرینی فرهنگی و جلب مشارکت همه نهاد‌های فرهنگی است تا فرهنگ نماز در مجموعه‌های مختلف جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسنی‌حلم، دانش‌آموزان را مخاطبان اصلی برنامه‌های ترویج نماز و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را از بخش‌های مهم اجلاسیه دانست و افزود: جامعه هدف این برنامه، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشگاهیان، ورزشکاران، جوانان، اساتید، حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود.

اجلاسیه نماز ۲۴ آبان با حضور مدیران مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و پس از آن، اجلاسیه‌های شهرستانی در نیمه نخست آذر و اجلاسیه‌های مراکز بخش‌ها در نیمه دوم آذر برگزار خواهد شد.