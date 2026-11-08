مشاور نسل زد رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در سفر دو روزه به استان کرمان بر ضرورت تقویت مشارکت نسل زد در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و حکمرانی محلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مشاور نسل زد رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در سفر دو روزه به استان کرمان با حضور در شهرستان‌های بافت، رابر و رفسنجان و دیدار با مسئولان استانی، مدیران دانشگاهی و تشکل‌های دانشجویی، بر ضرورت تقویت مشارکت نسل زد در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و حکمرانی محلی تأکید کرد.

امیررضا احمدی، مشاور نسل زد رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در سفر دو روزه به استان کرمان با همراهی بدخشان، مشاور نسل زد استاندار کرمان، در برنامه‌های مختلفی با محوریت تعامل و گفت‌و‌گو با نسل جوان حضور یافت.

احمدی همچنین در ادامه سفر خود، در دیدار‌های جداگانه با معاونان سیاسی و اجتماعی و توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، درباره راهکار‌های توسعه مشارکت نسل زد در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های استان گفت‌و‌گو کرد. معاونان استاندار نیز با اشاره به رویکرد دولت در توجه به ظرفیت‌های نسل جوان، بر تداوم و تقویت برنامه‌های مرتبط با نسل زد در استان تأکید کردند.