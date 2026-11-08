مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴ مجوز در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر کرد.

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴ مجوز و موافقت اصولی در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صادر کرد. مجموع ارزش مجوز‌های صادرشده برای افزایش سقف سرمایه‌گذاری، در این بازه زمانی، به ۸۴۰ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال رسید.

آمار عملکرد مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در حوزه صدور انواع مجوز‌ها منتشر شد.

مجوز‌های صادرشده در مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته، به تفکیک شامل ۱۳ مجوز افزایش سقف، ۲ مجوز فعالیت، ۳ مجوز تمدید، ۳ مجوز پذیره‌نویسی، ۲ مجوز تأسیس و یک موافقت اصولی بود.