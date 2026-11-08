میدانداران هرمزگانی در تجمع حماسی دیشب، به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت هوا فضای سپاه از رزمندگان این نیرو، قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ هرمزگانی‌ها اقتدار ایرانی در تنگه هرمز را نتیجه حماسه سازی‌ها و جانفشانی‌های نیرو‌های مسلح کشورمان و به ویژه دو نیروی هوا فضا و نیروی دریایی سپاه دانستند.

پرچمداران شب‌های حماسی با اعلام پشتیبانی از رزمندگان اقتدار آفرین کشورمان، بر اطاعت از رهبری و ادامه اعمال مدیریت ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تاکید کردند.

مردم در محل موسوم به زیر پرچم در بوستان غدیر بندرعباس با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل برای ادامه تجمع حماسی شبانه در بندرعباس و همه شهرستان‌های استان اعلام آمادگی کردند.