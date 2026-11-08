رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پاوه با اشاره به ریزش سنگ در چند نقطه از محور‌های ارتباطی در پی بارش‌های اخیر افزود: نیرو‌های راهداری در نقاط مختلف شهرستان با هدف ایمن سازی محورهای مواصلاتی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره راهداری شهرستان پاوه گفت: در محور پاوه به نودشه، محدوده سه‌راهی شهدا ریزش کوه رخ داد که عملیات ریزش‌برداری و پاکسازی این نقطه انجام شده و در حال حاضر تردد خودرو‌ها در این محور برقرار است.

محمد فلاح از رانندگان خواست با توجه به تداوم بارندگی‌ها و احتمال ریزش سنگ و لغزندگی جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با احتیاط بیشتری در محور‌های مواصلاتی شهرستان تردد کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پاوه همچنین از ثبت ۵۱.۶ میلی‌متر بارندگی در این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: مجموع بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به ۱۲۸.۱ میلی‌متر بوده است.