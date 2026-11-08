مراسم بزرگداشت و آیین وداع با زنده‌یاد منصور انوری، نویسنده برجسته ادبیات دفاع مقدس، صبح امروز در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مراسم وداع با این نویسنده و تاریخ‌نگار پرآوازه، با حضور خانواده، مسئولان، فرهیختگان و اهالی قلم در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد

منصور انوری که بیش از سه دهه از عمر خود را وقف روایت وقایع دوران دفاع مقدس و تاریخ معاصر ایران کرد، روز جمعه پانزدهم آبان ماه درگذشت.

وی با نگارش مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» و همچنین مجموعه‌هایی همچون «قربانگاه عشق» و «بر فراز آشیانه‌ی عنقا»، از چهره‌های ماندگار ادبیات دفاع مقدس و مستندسازی محسوب می‌شد.

انوری که برنده جوایز معتبری از جمله جایزه جلال آل‌احمد، کتاب فصل و قلم زرین بود، تا آخرین روز‌های فعالیت خود در عرصه‌ی فرهنگ و روایت‌گری، به فعالیت‌های نویسندگی ادامه داد.