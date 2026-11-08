مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره از اختصاص ۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران در سال جاری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ کیلوگرم زعفران از این سطح برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امی خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره اظهار کرد: کشت زعفران به دلیل نیاز آبی کم، در راستای اصلاح و تنوع‌بخشی به الگوی کشت به کشاورزان توصیه می‌شود.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی زعفران افزود: این محصول از جمله کشت‌های باارزش اقتصادی است و می‌تواند به تنوع‌بخشی به درآمد کشاورزان کمک کند.