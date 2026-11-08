به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای امیرعباس بقایی، فرماندار قم و مسئول برگزاری یادواره شهدای استان، با اشاره به برگزاری سی‌وسومین دوره این مراسم گفت: یادواره ۶ هزار و ۲۵۰ شهید استان قم همچون سال‌های گذشته، با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان، پنجشنبه ۲۸ آبان در صحن امامزاده موسی مبرقع برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که کشور دو جنگ تحمیلی اخیر را پشت سر گذاشته و رهبر شهید انقلاب نیز به مقام رفیع شهادت نائل شده‌اند؛ ازاین‌رو، با توجه به فرمایشات ایشان در سال ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه همه شهدا را می‌توان شهدای قم دانست، گرامیداشت مقام رهبر شهید نیز در برنامه امسال پیش‌بینی شده است.

بقایی با تأکید بر اهمیت ویژه یادواره امسال تصریح کرد: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ، جلوه‌ای از عظمت و اقتدار مردم را به نمایش گذاشت و در این دو جنگ، ابرقدرت‌ها در برابر ابرمردم ایران زانو زدند؛ ازاین‌رو، فضای یادواره امسال نیز متناسب با این حماسه و ایستادگی، متفاوت خواهد بود.

فرماندار قم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم گفت: برای برگزاری یادواره، ۱۱ کمیته تخصصی از جمله کمیته‌های خدمات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، بانوان، محلات و محتوایی تشکیل شده است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری مطلوب این رویداد فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری یادواره هنرمندان بسیجی شهید در روز ۲۹ آبان‌ماه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، حق مطلب در پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ادا شود.



