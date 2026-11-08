اداره کل راه آهن زاگرس اعلام کرد حرکت قطار‌های رفت و برگشت در این محدوده، امروز یکشنبه ۱۷ آبان به حالت عادی برگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی اداره کل راه آهن زاگرس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برنامه حرکت قطار‌های حومه‌ای در مسیر رفت و برگشت امروز یکشنبه ۱۷ آبان طبق روال عادی و زمان‌بندی معمول انجام خواهد شد.

روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود؛ در پی بارندگی‌های شدید و بی سابقه ناشی از شرایط جوی حاکم، چندین نقطه در چند بلاک از خطوط ریلی محور جنوب در محدوده استان لرستان، مسدود شده و تردد تعدادی از قطار‌های مسافری در این محور تا اطلاع ثانوی لغو شده بود.

راه‌آهن زاگرس یکی از نواحی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که مأموریت بهره‌برداری از شبکه و تجهیزات آن به منظور ارائه خدمات حمل و نقل بار در شبکه ریلی و همچنین حفاظت از حریم خطوط و ایستگاه‌های حوزه استحفاظی شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان به طول ۲۲۵ کیلومتر و با محوریت ایستگاه تشکیلاتی اندیمشک را برعهده دارد.