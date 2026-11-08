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معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از وجود ۱۵ هزار نفر شاغل مجرد در ادارات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر تقی زاده در جسله ستاد ساماندهی امور جوانان در مراغه گفت: ادارات و دستگاههای اجرایی نسبت به ازدواج شاغلان مجرد برنامه ریزی و اقدامات حمایتی را انجام دهند.
وی اضافه کرد:برنامه ریزی برای اشتغال جوانان باید در اولویت برنامههای دستگاههای مرتبط با امور جوانان قرار گیرد.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گفت:بخشی از برنامههای مرتبط با جوانان در قالب طرحهای محله محور در حال برنامه ریزی و انجام است.
وی با اشاره به، برگزاری دورههای آموزشی برای اشتغال جوانان در آذربایجان شرقی افزود:در مراغه برای ۶۳ جوان جویای کار حوزه ورزش و جوانان تسهیلات پرداخت شده است.
علی امیری راد فرماندار شهرستان مراغه از برگزاری انتخابات شورای مشورتی دانش آموزان در مراغه برای نخستین بار در کشور خبر داد.
وی افزود: این انتخابات ۱۸ آبان و همزمان با انتخابات شوراها دانش آموزی برای بهره گیری از ظرفیت خود دانش آموزان برای برنامه ریزی و حل مشکلات جوانان انجام میشود.