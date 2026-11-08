کارگاه آموزشی «مدیریت پارک‌های فناوری» به منظور تقویت همکاری‌های علمی و فناوری میان کشور‌های اسلامی و با محوریت ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری، در قالب آکادمی مشترک فناوری «کامستک» مرکز دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی و «پارک فناوری پردیس» برگزار شد.

به منظور تقویت همکاری‌های علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کارگاه آموزشی برخط «مدیریت پارک‌های فناوری» با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت‌کننده از مدیران مراکز علمی و فناوری کشور‌های اسلامی برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این کارگاه ، پروفسور محمد اقبال چودری، دبیرکل کامستک(مرکز دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی) و از برگزیدگان جایزه مصطفی (ص)، با تأکید بر اهمیت این نشست گفت: بهره‌گیری مراکز علمی و فناوری کشور‌های اسلامی از تجربیات موفق پارک فناوری پردیس در توسعه زیست‌بوم نوآوری، می‌تواند به ارتقا و توسعه نظام زیست‌بوم‌های ملی در این کشور‌ها منجر شود.

در ادامه این نشست، امین‌رضا خالقیان، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل پارک فناوری پردیس، تجربیات عملیاتی در زمینه تبدیل پارک‌های فناوری به مناطق نوآوری و رویکرد‌های توسعه زیست‌بوم در ایران را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشت.

این کارگاه که با همکاری مشترک کامستک، پارک فناوری پردیس و مجمع جوانان همکاری‌های اسلامی ترکیه برگزار شد، یکی از اقدامات اجرایی مهم در قالب «آکادمی فناوری و نوآوری مشترک» محسوب می‌شود.

«آکادمی فناوری و نوآوری مشترک» دو سال پیش، همزمان با برگزاری اعطای جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) و با حضور مقامات برخی کشور‌های اسلامی در پارک فناوری پردیس افتتاح شده بود.