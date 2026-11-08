استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: اصلاح نظام اداری نباید به جلسات و مصوبات محدود شود، بلکه باید با ارتقای کیفیت خدمات، رفع موانع اداری و افزایش رضایتمندی مردم، در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در شورای راهبری و تحول اداری استان با قدردانی از اقدامات کارشناسی سازمان بازرسی در شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های نظام اداری گفت: گزارش‌های کارشناسی نباید به محلی برای توجیه عملکرد دستگاه‌ها تبدیل شوند، بلکه باید مبنایی برای رفع موانع قانونی و اجرایی و حل مشکلات مردم قرار گیرند.

وی با بیان اینکه توسعه استان صرفاً با افزایش اعتبارات و تعریف پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، افزود: توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که نظام مدیریتی استان کارآمد، پاسخگو، چابک و مسئله‌شناس باشد.

مردانی تأکید کرد: تحول اداری نباید به برگزاری جلسات تشریفاتی محدود شود، بلکه باید آثار آن در زندگی روزمره مردم و کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی قابل مشاهده باشد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ضرورت ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌ها گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید شاخص‌های دقیق و قابل سنجش ارزیابی عملکرد را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و هر دستگاه نیز برنامه عملیاتی خود را با زمان‌بندی، مسئول مشخص و خروجی قابل اندازه‌گیری ارائه دهد.

وی شناسایی و اصلاح فرایند‌های زائد و زمان‌بر اداری، ارزیابی مدیران بر اساس رضایت مردم و کیفیت خدمات، بررسی بهره‌وری نیروی انسانی و امکانات دستگاه‌ها و ارائه گزارش مستند از اجرای مصوبات را از دیگر الزامات تحول اداری برشمرد.

مردانی با تأکید بر اینکه ارزیابی مدیران نباید صرفاً بر مبنای گزارش‌های خوداظهاری باشد، گفت: مدیران باید مسئله‌شناس باشند، مسئولیت بپذیرند و برای مردم نتیجه ایجاد کنند؛ دوره مدیریت بدون شاخص، ارزیابی و پاسخگویی باید به پایان برسد.

وی همچنین دستور داد کمیته مدیریت نظام اداری و اجرایی استان با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بازرسی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا گزارش چالش‌ها و آسیب‌های شناسایی‌شده به برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری تبدیل شود.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری افزود: دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات و برنامه‌های خود برای رفع چالش‌ها را به‌صورت مکتوب ارائه کنند و دبیرخانه شورا نیز در هر جلسه، گزارش مستند و مصداقی از روند اجرای برنامه‌ها و مصوبات ارائه دهد.