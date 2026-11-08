به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی. خبرنگار ما، روایتگر تلاش بانوی هنرمند رازوجرگلانی شده که با تکیه بر مهارت‌های خود توانسته محصولات کاربردی آشپزخانه تولید کند و هنر گلیم دوزی، کسب و کار خانگی و مستمر راه بیندازد.

خانم جعفری، از بانوان پرتلاش شهرستان راز و جرگلان، با تکیه بر مهارت‌های خود توانسته با تولید محصولات کاربردی آشپزخانه و هنر گلیم‌دوزی، کسب‌وکاری خانگی و مستمر راه بیندازد. او با ترکیب دقت در دوخت و اصالت گلیم‌دوزی، سعی دارد هنر بومی را با نیاز‌های روز ترکیب کند.

با وجود این پشتکار، خانم جعفری از چالش‌های موجود در مسیر تولید می‌گوید. نبود حمایت‌های گسترده و دشواری در دسترسی به تسهیلات بانکی، از جمله موانعی است که توسعه کار او را با محدودیت مواجه کرده است.

حمایت از این بانوان هنرمند، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های آنها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به رونق تولیدات خانگی و اشتغال‌زایی در سطح شهرستان شود.

انتظار می‌رود با توجه به این ظرفیت‌ها، حمایت‌های حمایتی و بانکی بیشتری از این هنرمندان حمایت شود.