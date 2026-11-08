وزیر امور خارجه ترکیه از تلاش آنکارا برای ایجاد مسیر‌های جایگزین تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد یکی از طرح‌های مورد بررسی، اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق بصره عراق و خاک ترکیه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت تضمین امنیت مسیر‌های تجاری و انتقال انرژی گفت: آنکارا در حال کار روی ایجاد سازوکاری عملی برای حل مشکلات منطقه‌ای و توسعه مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل و تجارت است.

فیدان با تأکید بر اهمیت کاهش آسیب‌پذیری کشور‌های منطقه در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی افزود: یکی از مسیر‌های مورد نظر از شهر بصره در جنوب عراق آغاز می‌شود و پس از عبور از خاک ترکیه به شبکه حمل‌ونقل اروپا متصل خواهد شد.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی و انتقال انرژی تأکید کرد ایجاد مسیر‌های جایگزین می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی، استمرار مبادلات تجاری و کاهش پیامد‌های احتمالی بحران‌های منطقه‌ای کمک کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ترکیه و عراق در چارچوب طرح بزرگ «جاده توسعه» در تلاش هستند با احداث خطوط ریلی و بزرگراه‌های جدید، بندر فاو در جنوب عراق را به مرز‌های ترکیه و از آنجا به بازار‌های اروپایی متصل کنند.

این طرح که با مشارکت عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی دنبال می‌شود، با هدف ایجاد یک کریدور مهم تجاری میان خلیج فارس و اروپا طراحی شده و قرار است ظرفیت حمل‌ونقل کالا و مبادلات اقتصادی منطقه را افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند جایگاه ترکیه را به‌عنوان یکی از مراکز مهم ترانزیت بین آسیا و اروپا تقویت کند و مسیر جدیدی برای انتقال کالا از کشور‌های حاشیه خلیج فارس به بازار‌های اروپایی فراهم آورد.

با این حال، مسیر پیشنهادی عمدتاً یک کریدور زمینی و ریلی برای حمل‌ونقل کالا محسوب می‌شود و جایگزینی کامل آن با تنگه هرمز در انتقال نفت و گاز، مستلزم احداث زیرساخت‌های مستقل انرژی خواهد بود.

تلاش ترکیه برای توسعه این کریدور در حالی ادامه دارد که افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، موضوع تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجارت و انتقال انرژی را بیش از گذشته مورد توجه کشور‌های منطقه قرار داده است.