به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از خودرو‌های آماده تحویل سایپا بیش از ۲ ماه است که در انتظار دریافت پلاک هستند، علی رغم اینکه پیامک ارسال خودرو به نمایندگی برای مشتری ارسال شده است، اما خریداران هنگام مراجعه به نمایندگی‌ها به علت اینکه خودرو پلاک ندارد، نمی‌توانند خودرو را دریافت کنند.

موضوع توقف خودرو‌های آماده تحویل را از شرکت سایپا پیگیری کردیم، مسئولان این شرکت اعلام کردند: در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت و افزایش ضریب گواهی اسقاط خودرو باعث وقفه در شماره گذاری شده است، خودروسازانی که گواهی اسقاط از پیش خریداری کرده بودند، روند شماره گذاری آنها دامه داشته است، اما سایپا گواهی آماده نداشت و بعلت تغییرات قیمت، خرید گواهی جدید متوقف شده بود.

بنابر اعلام سایپا: اکنون با تعیین قیمت جدید گواهی اسقاط، روند تهیه گواهی از سرگرفته شده است و شماره گذاری بزودی آغاز می‌شود.