

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبری با بیان اینکه یزد تجارب حفاظتی خود در زمینه تکثیر و رها سازی گور خر ایرانی را به سایر استان‌های کشور منتقل می‌کند افزود: استان یزد از استان‌های پیشرو در این زمینه است و توانسته پس از سال‌ها انقراض محلی، زمینه احیای جمعیت گورخر ایرانی در طبیعت را فراهم کند؛ تجربه‌ای ارزشمند که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد بیان داشت: درآخرین سرشماری گورخر در استان یزد " تعداد ۳۵۵ راس گورخر ایرانی در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد زیست می‌کنند که ۲۲۹ راس آن در منطقه شکار ممنوع قره تپه هرات، ۱۰۵ راس درمنطقه حفاظت شده کالمند بهادران مهریز و ۲۱ راس آن هم در پارک ملی سیاهکوه اردکان حفاظت می‌شوند.