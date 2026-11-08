وزیر ورزش و جوانان در پی واژگونی اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر، دستور داد اقدامات لازم برای رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان این حادثه انجام شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در پی وقوع سانحه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر در مسیر بازگشت از آبادان به تهران، دستور پیگیری فوری وضعیت بازیکنان و اعضای کادر این تیم را صادر کرد.

بر اساس این دستور، روسای فدراسیون‌های پزشکی ورزشی، بسکتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان موظف شدند ضمن پیگیری وضعیت مصدومان، هماهنگی‌های لازم را با مراکز درمانی برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به آسیب‌دیدگان انجام دهند.

اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان، در مسیر بازگشت به تهران دچار سانحه واژگونی شد.

در پی این حادثه، تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم در بیمارستان شوش و تعدادی دیگر در بیمارستان گلستان اهواز بستری شدند.