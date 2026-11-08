به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ سعید بهشتی‌راد روز شنبه ۱۶ آبان در نشست شورای اداری شهرستان کرمانشاه گفت: پیکر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی وارد کرمانشاه می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای وداع و تشییع این شهدا افزود: مراسم وداع با پیکر این شهدا ساعت ۲۰:۳۰ روز پنج شنبه ۲۱ آبان در قالب اجتماع شبانه نحن منتقمون در میدان غدیر برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مراسم تشییع سراسری شهدای گمنام همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: مراسم تشییع این شهدا ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ آبان از میدان انقلاب تا میدان آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود.

بهشتی‌راد افزود: برای تدفین پیکر شهدا در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده است.