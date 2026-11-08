به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ترافیک تهران در شرایط بارندگی، با اشاره به آمادگی دستگاه‌های مسئول گفت: شکستن کمر ترافیک به ورزشکار قوی نیاز دارد. تقریباً با همه مجموعه‌های مرتبط تماس گرفتم و همگی آمادگی خود را اعلام کردند. در صورت بروز مشکل نیز تلاش می‌شد در سریع‌ترین زمان ممکن آن را برطرف کنند. تهران چندین مسیل مهم دارد که خوشبختانه در جریان بارندگی اخیر به‌خوبی کنترل شدند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره مهم‌ترین موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری، بیان کرد: قانون مربوط به این موضوع باید به تصویب برسد و از نظر قانونی مانعی برای آن وجود ندارد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: در دوره‌ای در دولت، کمیسیونی با عنوان کمیسیون شورا‌ها تشکیل دادیم، اما مسئولان وقت دولت از این موضوع استقبال نکردند. این اتفاق مربوط به دو دوره قبل است و این مسئله همچنان اشکالات متعددی دارد؛ بنابراین باید بازنگری دقیقی در این زمینه صورت بگیرد؛ چراکه ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری کار ساده‌ای نیست.