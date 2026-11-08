رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره مهمترین موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری، بیان کرد: قانون مربوط به این موضوع باید به تصویب برسد و از نظر قانونی مانعی برای آن وجود ندارد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود: در دورهای در دولت، کمیسیونی با عنوان کمیسیون شوراها تشکیل دادیم، اما مسئولان وقت دولت از این موضوع استقبال نکردند. این اتفاق مربوط به دو دوره قبل است و این مسئله همچنان اشکالات متعددی دارد؛ بنابراین باید بازنگری دقیقی در این زمینه صورت بگیرد؛ چراکه ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری کار سادهای نیست.
چمران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از معاونان وزارت راه مبنی بر اینکه «جابهجایی انبارهای نفت تهران در حد حرف است»، گفت: این موضوع تاکنون اجرایی نشده و همچنان در حد صحبت باقی مانده است.
چمران ادامه داد: مسئله این است که انباری که برای تأمین سوخت داخل شهر نیاز دارند، باید بهاندازهای به شهر نزدیک باشد که بتوانند در سریعترین زمان ممکن سوخت موردنیاز را تأمین کنند. اگر قرار باشد این انبار بسیار دور از شهر باشد، تأمین سوخت با مشکل مواجه میشود.
چمران درباره قانون جدید حذف ارجاع نظارت بر ساختمانها بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، نیز گفت: موضوع نظارت بر ساختمانها مسئله جدیدی نیست و در گذشته نیز چندین بار تغییر کرده و دوباره برقرار شده است. در هر صورت، ساختمانها باید تحت نظارت مهندسان ناظر ساخته شوند و اصل نظارت حذف نشده است.
وی افزود: در سازوکار قبلی، سامانه به نوبت مهندس ناظر را انتخاب و به مالک معرفی میکرد؛ اما اکنون موضوع انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک مطرح شده است. البته پیشنهاد من این است که سازوکار سامانهای همچنان حفظ شود تا در مواردی که مالک تمایلی به انتخاب ناظر ندارد، نظارت بهصورت اجباری و از طریق سامانه انجام شود.برای مدیریت بحرانها قراردادها را عجولانه منعقد نکنیم
در ادامه نشست شورای شهر، اعضای شورا موضوعاتی مرتبط با حوزه خدمات شهری با توجه به بارندگیهای اخیر مطرح کردند.
مهدی عباسی پس از استماع گزارش سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ضمن تقدیر از تلاشهای معاونت خدمات شهری و با اشاره به احتمال بارش باران و برف و انسداد معابر در آینده، گفت: ممکن است برای مدیریت این بحرانها بخواهیم قراردادهایی را عجولانه منعقد کنیم، اما توصیه ما این است که قراردادها به گونهای منعقد شود که هم اتلاف منابع صورت نگیرد و هم به درستی اجرایی شود.
وی همچنین تصریح کرد: مردم در روزهای اخیر بخشی از ترافیک در سطح معابر را بر عهده گرفتند و آگاهانه نقش مؤثری ایفا کردند و گرههای ترافیکی معمول در برخی معابر مشاهده نمیشد. باید بودجه بیشتری برای بهسازی کانالها اختصاص یابد
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه مرمت و بازسازی کانالهای زیرسطحی از ابتدای این دوره مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: اگر اقداماتی برای کانال ابوذر صورت نگرفته بود، حتماً با چنین بارشی شاهد فرو ریختن بلوار ابوذر بودیم.
وی با بیان اینکه باید تعمیرات جدی در کانالها صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: باید بودجه بیشتری برای بهسازی کانالها اختصاص یابد.
پیرهادی با تأکید بر اینکه با این حجم از نزولات آسمانی بحران جدی در تهران ایجاد نشد، گفت: اگر مشکلی برای شهروندی پیش آمد عذرخواهی میکنیم، اما از تلاش تمام پرسنل برای جلوگیری از بحران در سطح شهر هم تقدیر میکنیم. شناخت نقاط حادثهخیز در حوزه آبگرفتگی و سیلاب موضوعیت دارد
علیرضا نادعلی سخنگوی شورا هم اظهار کرد: شناخت نقاط حادثهخیز در حوزه آبگرفتگی و سیلاب موضوعیت دارد وگرنه این تعداد کارگر و مسئولان از جمله شهرداران نواحی به کار گرفته نمیشدند.
وی افزود: من صبح امروز از نزدیک شاهد بودم مهندسی که این کارگران را موضع به موضع مستقر کرده بود، هر کدام را با تعداد زیادی گونی و تجهیزات آماده نگه داشته بود تا اگر مشکلی در آن نقطه پیش آمد، مدیریت شود. پیش از تشکر از مدیران، به نظرم این کارگران واقعاً مایه افتخار ما هستند و همانطور که همه دوستان به آن اشاره کردند، تشکری ویژه از کارگران خدمات شهری داریم.مردم برای ساماندهی افراد بی خانمان با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند
همچنین سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا با بیان اینکه تلاشهایی صورت گرفت که مشکلی در این روزها نداشته باشیم، تأکید کرد: این تلاشها به این معنی نیست که ما هیچ مشکلی نداشتیم، اما همه پای کار ایستادند که شهروندان کمتر با مشکل مواجه شوند و اموال عمومی کمتر آسیب ببینند.
وی ادامه داد: برخی افراد در فضای مجازی فیلمهایی منتشر میکردند که نیروهای خدمات شهری در زمان بارندگی در حال لایروبی معابر هستند. دلیل این اقدام این بود که با شروع بارندگی برخی زبالهها به همراه آب منتقل شدند و نیاز بود که جمع آوری شوند.
علوی با بیان اینکه شهروندان میتوانند در برخورد با افراد بی خانمان با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند، تصریح کرد: در این شبهای سرد این افراد توسط شهرداری تهران به گرمخانهها و اتوبوسهای سیار منتقل میشوند.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص اقدامات این معاونت در روزهای بارانی پایتخت ضمن تقدیر از تلاش این مجموعه، شهرداران مناطق و کارگران فعال در معابر برای جلوگیری از آب گرفتگی، اظهار کرد: رفت و آمد برای شهروندان در برخی معابر با مشکلاتی همراه بود.