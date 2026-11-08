به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری گفت: در ادامه عملیات مستمر پلیس امنیت اقتصادی جهت مقابله با احتکار کالا، اکیپی متشکل از همکاران به همراه عوامل جهاد کشاورزی، به یک کارخانه پخش مواد غذایی مراجعه کردند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های صورت گرفته، ۳۹ تن و ۱۶۰ کیلوگرم از انواع مواد غذایی شامل شکر، روغن و آرد که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود، کشف و توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم در ادامه گفت: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش تقریبی کالا‌های مکشوفه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال بوده است. در این خصوص پرونده تشکیل شده و اقدامات قانونی لازم جهت پیگیری موضوع در جریان است.