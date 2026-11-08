مسابقات سوارکاری با حضور ۶۰ شرکت‌کننده در ارتفاعات جنگلی آمل برگزار شد؛ رقابت‌هایی که مسیر دشوار و شرایط بارندگی، آزمونی برای مهارت و تمرکز سوارکاران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقات سوارکاری با حضور ۶۰ سوارکار در ۶ رده مختلف و در ارتفاعات جنگلی آمل برگزار شد. در این رقابت‌ها، سرعت، قدرت و دقت سوارکاران در مسیری دشوار به چالش کشیده شد و شرایط بارندگی نیز بر سختی مسیر افزود.

در پایان رقابت‌های رده بزرگسالان، یوسف اونق، سام محسن‌پور و رضا جلالی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان این رقابت‌ها، در مجموع ۵۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی به برترین‌ها اهدا شد.

گزارش از ایوب رضوانی