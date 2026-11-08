استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر تأمین به‌موقع آرد در دورترین نقاط استان، خواستار هماهنگی دستگاه‌های متولی و نظارت مستقیم فرمانداران بر فرآیند تأمین، حمل و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در کارگروه آرد و نان استان با اشاره به گلایه مردم دهستان موگویی از نحوه تأمین و توزیع آرد گفت: تأمین نان باکیفیت و دسترسی به‌موقع مردم به آرد، از مطالبات اساسی است و دستگاه‌های مسئول باید برای رفع مشکلات این حوزه هماهنگ عمل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ سهمیه قانونی روستاییان و عشایر افزود: هیچ سهمیه‌ای نباید بدون بررسی کارشناسی قطع شود و توزیع آرد باید بر اساس عدالت، شفافیت و اطلاعات دقیق انجام گیرد.

مردانی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در روستا‌های خویه و سرآقاسید گفت: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، تعاون روستایی و امور عشایر باید وضعیت تأمین، ذخایر، سهمیه‌بندی، حمل و توزیع آرد را به‌صورت شفاف و مستند مشخص کنند تا آرد در موعد مقرر به دست مردم برسد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری خطاب به فرمانداران تأکید کرد: جلسات شورای آرد و نان شهرستان‌ها باید با مسئولیت مستقیم فرمانداران برگزار شود و نظارت میدانی بر عملکرد عاملان توزیع، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، جدی گرفته شود.

وی همچنین نظارت بر کیفیت نان، وزن چانه، جلوگیری از کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها را ضروری دانست و گفت: مردم باید به نان باکیفیت و با وزن استاندارد دسترسی داشته باشند و بازدید‌های نظارتی نباید مقطعی باشد.

مردانی خواستار برخورد دستگاه‌های نظارتی با تخلفات احتمالی و ورود جدی دانشگاه علوم پزشکی به موضوع کیفیت و رعایت اصول بهداشتی در تولید نان شد.