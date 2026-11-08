کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از امروز ۱۷ آبان احتمال بارش پراکنده باران و رعد و برق در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با توجه به افزایش اختلاف فشار در منطقه تا فردا گاهی افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در پاره‌ای نقاط کاهش دید افقی پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: همچنین تا اواخر هفته با عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو استان در برخی ساعات افزایش ابر و از امروز بارش پراکنده گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود.

به گفته وی به لحاظ دمایی نیز امروز دمای هوا تغییرات عمده‌ای ندارد و از فردا روند کاهشی دما آغاز می‌شود و تا پایان هفته ادامه دارد و از روز چهارشنبه تا جمعه محسوس خواهد بو.

در شبانه روز گذشته سربیشه با ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و رو گذشته دهسلم و طبس مشترکا با ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۶ و ۱۲ درجه سلسیوس ثبت شد.