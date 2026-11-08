به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ یک دستگاه تندر۹۰ و تریلی در محور خوی - چایپاره؛ نجاتگران پایگاه امداد و نجات ایواوغلی هلال‌احمر شهرستان خوی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.