مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)که بیش از یک دهه است به همت یکی از ارادتمندان اهل‌بیت (ع) در میبد برگزار می‌شود، هر سال با حضور پرشورتر مردم و شکوه بیشتری همراه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کارگر بنیان‌گذار این مراسم با اشاره به آغاز برگزاری روضه‌های خانگی گفت: ابتدا دو مجلس روضه در منزل برگزار می‌کردم، اما به‌تدریج با عشق و ارادت قلبی به حضرت زهرا (س) تصمیم گرفتم این مراسم را با دعوت از عموم مردم برگزار کنم.

وی افزود: حضور و استقبال مردم در سال‌های اخیر موجب شده است این مراسم هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود.

حجت الاسلام مهدی کارگر سخنران این مراسم هم با اشاره به عظمت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، آیه نخست سوره مبارکه کوثر را از جلوه‌های قرآنی مقام والای آن حضرت دانست و گفت: خداوند در آیه «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ» از عطای کوثر به پیامبر اکرم (ص) سخن می‌گوید و در ادامه با فرمان «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» بر شکرگزاری در برابر این نعمت بزرگ تأکید می‌کند.

وی افزود: یکی از راه‌های شناخت عظمت حضرت زهرا (س)، توجه به جایگاه ایشان در قرآن کریم است.