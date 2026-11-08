جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری این نهاد در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: در سال یادشده، در مجموع ۷۳۶ طرح پژوهشی جدید در این نهاد ثبت شده و تعداد طرح‌های در دست اجرا به ۵۳۵ مورد رسیده است. همچنین ۳۷۷ طرح پژوهشی در این سال خاتمه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری این نهاد در سال ۱۴۰۴، مجموع نیروی انسانی حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در این سال ۳۰۳۷ نفر بوده که از این تعداد، ۱۵۱۶ نفر در شمار پژوهشگران قرار داشته‌اند.

از مجموع پژوهشگران این حوزه، ۴۷۷ نفر عضو هیئت علمی و ۱۰۳۹ نفر پژوهشگر غیر عضو هیئت علمی بوده‌اند. همچنین تعداد کل اعضای غیر هیئت علمی حوزه پژوهش و فناوری، شامل محققان، کارشناسان و کارشناسان ارشد، ۲۵۶۰ نفر گزارش شده است. بر اساس این آمار، نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی این حوزه ۵۰ درصد بوده است.

ثبت ۷۳۶ طرح پژوهشی جدید؛ ۳۷۷ طرح به پایان رسید

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۷۳۶ طرح پژوهشی جدید در جهاددانشگاهی ثبت شده و تعداد طرح‌های در دست اجرا به ۵۳۵ مورد رسیده است. همچنین ۳۷۷ طرح پژوهشی در این سال خاتمه یافته است.

از مجموع طرح‌های جدید، ۴۱۱ طرح کارفرمایی و ۲۹۱ طرح داخلی واحد‌ها بوده‌اند. در بخش طرح‌های کارفرمایی، ۲۵۳ طرح در دست اجرا و ۲۴۷ طرح خاتمه‌یافته ثبت شده است. همچنین در بخش طرح‌های داخلی واحدها، ۲۲۹ طرح در دست اجرا و ۱۱۷ طرح خاتمه یافته‌اند.

بررسی عملکرد دفاتر تخصصی نشان می‌دهد دفتر تخصصی فنی مهندسی و علوم پایه، با ثبت ۱۹۹ طرح کارفرمایی مصوب و ۱۳۶ طرح خاتمه یافته، بیشترین تعداد را در این بخش داشته است. همچنین دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر با ۸۱ طرح کارفرمایی خاتمه‌یافته، در این شاخص جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

سهم ۵۷.۸ درصدی علوم پزشکی از تولیدات علمی جهاددانشگاهی

یکی از شاخص‌های مهم عملکرد پژوهشی جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۴، ثبت مجموعاً ۱۳۶۴ مقاله علمی در چهار دفتر تخصصی است. از این تعداد، ۲۱۶ مقاله در نشریات داخلی و ۶۵۲ مقاله در نشریات بین‌المللی به چاپ رسیده و ۲۸۹ مقاله در مجامع علمی داخلی و ۲۰۷ مقاله در مجامع بین‌المللی ارائه شده است.

بر اساس آمار تفکیکی، دفتر تخصصی علوم پزشکی با ۷۸۸ مقاله، معادل ۵۷.۸ درصد از کل تولید علمی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. از این تعداد، ۵۰۶ مقاله چاپ‌شده در نشریات بین‌المللی و ۱۷۶ مقاله ارائه‌شده در مجامع بین‌المللی بوده است.

دفتر تخصصی فنی، مهندسی و علوم پایه با ۲۱۰ مقاله و سهم ۱۵.۴ درصدی، دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی با ۱۸۵ مقاله و سهم ۱۳.۶ درصدی و دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر با ۱۸۱ مقاله و سهم ۱۳.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در بخش تولیدات علمی داخلی، دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر با ۹۲ مقاله چاپ‌شده و دفتر تخصصی فنی، مهندسی و علوم پایه با ۱۱۷ مقاله ارائه‌شده، بیشترین آمار را در میان دفاتر تخصصی ثبت کرده‌اند. همچنین دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی با ۷۳ مقاله چاپ‌شده در نشریات بین‌المللی و ۱۷ مقاله ارائه‌شده در مجامع بین‌المللی، در این شاخص‌ها عملکرد قابل توجهی داشته است.

انتشار ۵۴ عنوان کتاب و برگزاری ۳۲۵ رویداد علمی و تخصصی

در بخش فعالیت‌های علمی و ترویجی، جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت ۵۴ عنوان کتاب، برگزاری ۳۲۵ رویداد و اجرای ۲۹۴ دوره شده است.

دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر با انتشار ۲۴ عنوان کتاب، برگزاری ۱۵۶ رویداد و اجرای ۱۴۱ دوره، بیشترین سهم را در هر سه شاخص داشته است.

دفتر تخصصی علوم پزشکی نیز با ثبت ۱۴ عنوان کتاب، ۸۸ رویداد و ۱۱۵ دوره، در جایگاه بعدی قرار دارد. در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیز ۱۰ عنوان کتاب، ۸۱ رویداد و ۳۸ دوره ثبت شده است. همچنین دفتر تخصصی فنی، مهندسی و علوم پایه ۶ عنوان کتاب در این سال منتشر کرده است.

ثبت یک اختراع و سه ژن؛ دستیابی به سه فناوری

در حوزه دستاورد‌های فناورانه، بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، در مجموع چهار مورد اختراع و ثبت ژن گزارش شده است که شامل یک مورد اختراع بین‌المللی و سه مورد ثبت ژن بین‌المللی است.

همچنین جهاددانشگاهی در این سال به سه فناوری دست یافته است که یک مورد در سطح پایلوت و دو مورد در سطح نیمه‌صنعتی قرار دارند. بر اساس اطلاعات گزارش، فناوری پایلوت در دفتر تخصصی فنی، مهندسی و علوم پایه و دو فناوری نیمه‌صنعتی در دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ثبت شده‌اند.

چهار دفتر تخصصی با چهار ظرفیت مکمل پژوهشی

جمع‌بندی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هر یک از چهار دفتر تخصصی جهاددانشگاهی در بخش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه ظرفیت‌های برجسته‌ای داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که علوم پزشکی در تولید مقالات علمی، به‌ویژه مقالات بین‌المللی، پیشتاز بوده؛ فنی مهندسی و علوم پایه بیشترین تعداد طرح‌های کارفرمایی مصوب و خاتمه‌یافته را ثبت کرده و علوم انسانی، اجتماعی و هنر در انتشار کتاب و برگزاری رویداد‌ها و دوره‌های آموزشی جایگاه نخست را داشته است.

همچنین دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی با ثبت دو فناوری در سطح نیمه‌صنعتی و انتشار ۷۳ مقاله در نشریات بین‌المللی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی دارد.

در این گزارش، تکمیل و یکسان‌سازی داده‌های عملکردی، توسعه متوازن فعالیت‌های بین‌المللی، تقویت تجاری‌سازی فناوری و پایش هدفمند شاخص‌های کلیدی عملکرد از جمله محور‌های مورد توجه برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی عنوان شده است.