به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا قیصی پور مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: با توجه به نقش گاز مایع (LPG) در تامین انرژی بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی بخصوص در شرایط بحرانی فعلی، محدودیت‌های فصلی و افزایش تقاضا، به‌ویژه در دوره‌های سرد سال و اهمیت ایمنی در زنجیره تامین و توزیع این فرآورده مسئولیت سازمان ملی استاندارد در خصوص نظارت عالیه بر کیفیت و انطباق سیلندر‌های گاز مایع و تاسیسات کپسول پرکنی با الزامات استاندارد‌های ملی را مضاعف کرده است.

او افزود: در این راستا، کنترل کیفیت کپسول ها در مراحل تولید، آزمون‌های فنی، بازرسی‌های دوره‌ای، ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکردی و نظارت بر توزیع و عرضه کپسول های استاندارد، نقش موثری در کاهش خطرات ناشی از نشت گاز، خوردگی، فرسودگی و نقص تجهیزات ایفا می‌کند.

قیصی پور ادامه داد: نظارت بر کیفیت شیرآلات و اتصالات، اطمینان از رعایت الزامات فنی در فرآیند شارژ و جلوگیری از عرضه و استفاده از کپسولهای معیوب، فرسوده یا فاقد شرایط ایمنی، از جمله محور‌های مهم در مدیریت ایمنی زنجیره توزیع گاز مایع است.