در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان به توطئه‌های خود برای انحلال آنروا ادامه می‌دهند این آژانس سازمان ملل اعلام کرد: بودجه لازم را برای خدمات کافی به آوارگان فلسطینی ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان به توطئه‌های خود برای انحلال آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) ادامه می‌دهند، این آژانس اعلام کرد که با وجود چالش‌های عظیمی که با آن روبروست، به ادامه ارائه خدمات ضروری به پناهندگان فلسطینی در پنج حوزه عملیاتی خود، از جمله آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و امدادرسانی، پایبند است.

این آژانس در بیانیه‌ای که پس از نشست کشور‌های میزبان آوارگان فلسطینی در امان، پایتخت اردن، منتشر شد، بر تعهد خود به حفظ این خدمات و تطبیق با نیاز‌های در حال تغییر آوارگان در نوار غزه، کرانه باختری، اردن، لبنان و سوریه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که فشار‌های مالی بی‌سابقه‌ای که این آژانس به دلیل کاهش و بی‌ثباتی بودجه جهانی متحمل می‌شود، همراه با شرایط عملیاتی فزاینده و محدودکننده - به ویژه در نوار غزه - وضعیت فعلی را ناپایدار می‌کند.