به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم مبعوث شده شهرستان باروق در موجی دیگر از تجمعات شبانه در زیر بارش باران تجمع در میدان شهید باکری این شهرستان بار دیگر نشان دادند که همچنان استوار پای نظام و انقلاب هستند.

در این آیین، مردم با حضور در میدان و سردادن شعار‌های مختلف، مواضع و دیدگاه‌های خود را اعلام کردند.

این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های انقلابی، بر مواضع و مطالباتشان تأکید کردند