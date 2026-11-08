ساوه، اسلامشهر و کاشان، رتبه اول تا سوم لیگ؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم فجر شهید ناصری ساوه با برتری در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زیر ۱۵ سال کشور، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

مسئول برگزاری مسابقات ساوه گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم در دو گروه شش‌تیمی و به میزبانی استان قم و شهرستان ساوه در مرحله نخست برگزار شد که از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی راه یافتند. در مرحله پایانی، چهار تیم فجر شهید ناصری ساوه، آریو اسلامشهر، اتحاد کاشان و ستارخان ارس به میزبانی ساوه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند.

غریب افزود: در پایان این رقابت‌ها، تیم فجر شهید ناصری ساوه بر سکوی قهرمانی ایستاد، آریو اسلامشهر عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و اتحاد کاشان سوم شد.

این مسابقات علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، فرصتی برای شناسایی استعدادها، افزایش انگیزه و تقویت روحیه رقابت و تلاش در میان فوتسالیست‌های نوجوان کشور فراهم کرد.