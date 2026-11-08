مستند «نقاش آسمان»، با روایتی از زندگی و مجاهدت‌های شهید سرلشکر محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه، امروز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مستند «نقاش آسمان» به کارگردانی محسن اردستانی و تهیه‌کنندگی شهرام ناصری، زندگی و مجاهدت‌های شهید سرلشکر محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه را روایت می کند که در حمله رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی کشور، از جمله شهید سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده و جمعی دیگر از همرزمانش به شهادت رسید.

این مستند سه قسمتی که هرکدام حدود ۳۵ دقیقه است با همکاری مرکز سیمرغ صدا و سیما، تولید شده است و به زودی از شبکه سه پخش می شود.

«نقاش آسمان» تلاش دارد با نگاهی مستند و روایی، ابعاد مختلف شخصیت، مسئولیت‌ها و نقش‌آفرینی‌های شهید باقری را در توسعه توان موشکی کشور و سال‌های خدمت او در عرصه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی به تصویر بکشد.

تولید مستند بیش از یک سال طول کشیده و برخی از تصاویر برای اولین بار پخش می‌شود. سردار محبی سخنگوی سپاه، مهدی باقری فرزند شهید محمود باقری، مجید اکبر شاهی رئیس مرکز سیمرغ صداوسیما، محسن اردستانی کارگردان و شهرام ناصری تهیه کننده، در این مراسم حضور داشتند.