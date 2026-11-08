به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه شماره ۲ جمعیت هلال احمر در مورد حوادث جوی اواسط آبان ماه آمده است:

در ۷۲ ساعت گذشته ١٤ استان اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران و مرکزی متاثر از آبگرفتگی و سیلاب هستند.

در ۳ روز گذشته، ۳۸ شعبه جمعیت هلال احمر در ۳۹ منطقه عملیاتی به ۷۹۴ نفر از متاثرین حوادث جوی، خدمات رسانی کردند.

در این مدت برای ۴۳ نفر اسکان اضطراری فراهم و از ۷۹ منزل مسکونی آب تخلیه شد.

بر اثر حوادث اخیر یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد جان باخت و یک نفر دیگر نیز در همین استان مصدوم شده است. لازم به ذکر است که یکی از شهروندان نیز در استان کرمان از مرگ حتمی نجات یافت.

۱۰۷ نفر در استان‌های اصفهان، لرستان و چهارمحال و بختیاری از محیط‌های در خطر سیلاب توسط نیرو‌های هلال احمر به مناطق امن منتقل شدند.

امدادگران جمعیت هلال احمر ۱۳ نفر گرفتار در ۵ خودرو را که در مسیر سیلاب خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری گرفتار شده بودند، نجات دادند.

جمعیت هلال احمر در ۷۲ ساعت گذشته، اقلام زیستی و امدادی میان ۴۷۲ نفر از متاثرین سیلاب توزیع کرده است.

عملیات کمک رسانی به مناطق تحت تاثیر با به کارگیری ۳۵۵ امدادگر ادامه دارد.

از شهروندان تقاضا می‌شود از صعود به ارتفاعات و حضور در در کنار رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

آب با عمق ۳۰ سانتی‌متر و سرعت ۳ متر بر ثانیه می‌تواند یک خودروی سواری را جابه‌جا کند. آب با عمق ۱۵ سانتی‌متر تعادل یک فرد بزرگسال را بر هم می‌زند. آب با عمق ۶۰ سانتی‌متر می‌تواند یک خودروی شاسی‌بلند را جابه‌جا کند.

اگر آب روی جاده جریان دارد، حتی اگر کم‌عمق به نظر می‌رسد، از آن عبور نکنید. اگر خودرو در آب گیر کرد، فوراً خودرو را ترک کنید و به سمت ارتفاع بروید.

ضریب فاصله با خودرو جلویی در جاده خشک یک، در جاده بارانی، ماسه و شن ۲، در جاده برفی ۳ و در جاده یخبندان ۶ است.

از عموم مردم تقاضا می‌شود تا هرگونه حادثه را از طریق شماره تماس ۱۱۲ به جمعیت هلال احمر اطلاع دهند تا روند امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.