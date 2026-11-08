سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است.

عزت الله زارعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود:واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است، سایر گروه‌های واردکننده، می‌توانند ثبت سفارش کنند، حدود ۲۵ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری وارد کشور شده است و با تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران، واردات خودرو ادامه خواهد یافت.



وی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای جبران کسری منابع دولت، موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کردند، اما واردات ممنوع نشده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در فرایند تصویب تعرفه‌های جدید واردات خودرو، وزارت صمت حضور نداشت، اعتقاد وزارت صمت این است که واردات خودرو باید نقش تنظیم گری بازار را داشته باشد و نه نقش جبران کسری منابع دولت، این مصوبه در جلسه سران قوا بوده، اما هنوز بطور رسمی از سوی مرجع صادر کننده ابلاغ نشده است.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو بود و اعلام کردیم که این اقدام چه آثاری بر بازار دارد.

زارعی افزود: واردات خودرو بطور کلی ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است، سایر گروه‌های واردکننده، می‌توانند ثبت سفارش کنند، حدود ۲۵ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری وارد کشور شده است و با تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران، واردات خودرو ادامه دارد.

سخنگوی وزارت صمت گفت: در مصوبه اخیر سران قوا، عرضه ثبت سفارش واردات خودرو، از طریق بورس کالا عنوان شده است و دولت مکلف شده که سهمیه واردات را از طریق بازار رقابت عرضه کند، برای این موضوع فعلا سازوکاری مشخص نشده است و این اقدام می‌تواند تبدیل به انحصار در واردات خودرو شود.

وی اضافه کرد: عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و یک بازار انحصاری برای واردات ایجاد می‌کند، وزارت صمت مخالفت خود را در این باره نیز اعلام کرده است و منتظر تصمیم نهایی هستیم.