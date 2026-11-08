به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی با بیان اینکه کشت گندم در مناطق سردسیر و معتدل استان به پایان رسیده است گفت: کشت گندم در مناطق گرمسیری استان از ۱۵ آبان آغاز شده است و کشاورزان این مناطق باید بعد از وقوع بارندگی موثر، هرچه سریع‌تر نسبت به کشت مزارع خود اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به برنامه کشت گندم در سال زراعی جاری گفت: از مجموع ۴۵۶ هزار هکتار سطح کشت پیش‌بینی‌شده، ۳۵۰ هزار هکتار به کشت دیم و ۱۰۶ هزار هکتار به کشت آبی اختصاص دارد.

شریفی افزود:امسال نزدیک به ۳۶ هزار تن بذر گندم در ۳۸ رقم مختلف و متناسب با شرایط اقلیمی مناطق گرمسیری، معتدل و سردسیری استان تدارک دیده شده است.