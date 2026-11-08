رئیس جهاد کشاورزی پیرانشهر از حفظ جایگاه نخست این شهرستان در تولید چغندرقند استان خبر داد و اعلام کرد که امسال با وجود کاهش سطح زیر کشت، میانگین عملکرد تولید به ۷۰ تن در هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عمر علیپور افزود: امسال در راستای اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی کشت و لزوم جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر، سطح زیر کشت چغندرقند در پیرانشهر کاهش یافت، اما با این وجود، این شهرستان توانست همچنان رتبه نخست تولید این محصول راهبردی را در آذربایجان‌غربی حفظ کند.

وی اضافه کرد: سطح زیر کشت چغندرقند در سال زراعی جاری به حدود ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار رسید که با ثبت میانگین عملکرد ۷۰ تن در هکتار، مجموع تولید این محصول در شهرستان به حدود ۴۷۶ هزار تن برلورد شده است.

علیپور با اشاره به روند تحویل محصول به کارخانه‌ها تصریح کرد: تاکنون ۲۳۵ هزار تن چغندرقند به کارخانه قند پیرانشهر تحویل داده شده و بخشی دیگر نیز به کارخانه‌های سایر شهر‌های استان ارسال شده است؛ ضمن اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن از محصول تولیدی نیز هنوز در حاشیه مزارع دپو بوده و به‌زودی به کارخانه‌ها منتقل می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی پیرانشهر در خصوص مطالبات کشاورزان نیز گفت: تاکنون حدود ۹۰ درصد از مطالبات چغندرکاران این شهرستان پرداخت شده است. وی استفاده از ارقام پربازده و مقاوم، اصلاح سیستم‌های کاشت، مبارزه به‌موقع با آفات و تغذیه بهینه مزارع را از دلایل اصلی افزایش بهره‌وری در واحد سطح برشمرد.