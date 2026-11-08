همزمان با آغاز فصل سرد سال و در راستای مدیریت مصرف انرژی، طرح پایش دمای ساختمان‌ها و نظارت بر عملکرد سیستم‌های گرمایشی ادارات خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: طرح پایش میدانی دمای ساختمان‌ها و نحوه مصرف گاز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری جریان گاز در فصل سرد سال آغاز شده است.

رحمان محمودی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف بهینه در دستگاه‌های اجرایی افزود: بر اساس ضوابط ابلاغی، تمامی واحد‌های دولتی موظفند دمای فضای داخلی ساختمان‌های خود را در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند و رعایت دمای حداکثر ۲۰ درجه در ساعات اداری الزامی است.

وی گفت: گروه‌های تخصصی پایش مصرف گاز طبیعی به‌صورت منظم وضعیت دمای داخلی ساختمان‌ها، میزان مصرف و نحوه استفاده از تجهیزات گرمایشی را بررسی می‌کنند و این نظارت‌ها به‌صورت میدانی و برخط انجام می‌شود.

محمودی افزود: در صورت رعایت نکردن ضوابط تعیین‌شده، ابتدا تذکر کتبی صادر می‌شود و در صورت تداوم تخلف، جریان گاز دستگاه مربوط به مدت یک هفته قطع خواهد شد.

وی گفت: وصل مجدد گاز این دستگاه‌ها نیز منوط به ارائه تعهد کتبی بالاترین مقام اجرایی اداره مبنی بر پذیرش قطع موقت گاز تا پایان دوره سرد سال خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت زمان استفاده از وسایل گرمایشی در ادارات گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند تجهیزات گرمایشی خود را حداکثر یک ساعت پیش از آغاز فعالیت اداری روشن و حداقل یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری خاموش کنند.

محمودی از مشترکان گاز طبیعی خواست با رعایت الگوی مصرف بهینه و همراهی با مجموعه شرکت گاز، با توجه به شرایط خاص سال جاری، برای عبور از روز‌های سرد زمستان با همدلی و مسئولیت‌پذیری بیشتری مشارکت کنند.