به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی فریدونشهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۹۰ میلیمتر بارندگی در شهرستان فریدونشهر به ثبت رسیده است.

حسین خلجی افزود: همچنین ارتفاع برف که از شب گذشته آغاز شد به ۱۰ سانتی متر و در ارتفاعات به بیش از ۲۰ سانتی متر رسیده است.

وی گفت: در سال زراعی جاری ۱۷۸ میلیمتر بارش‌ها به ثبت رسیده که نسبت به بلند مدت و پارسال افزایش صددرصدی داشته است.