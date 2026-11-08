به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در جریان این انتخابات که در سالن اجتماعات فرمانداری مشهد با حضور فرماندار، سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی و مدیران روابط عمومی برگزار شد، مهدی محمدنژاد، علیرضا اخباری و الهه طاهری به عنوان اعضای اصلی هیئت‌رئیسه انتخاب شدند.

در ادامه این انتخابات، محسن خیرآبادی و امین زحمتکش به عنوان اعضای علی‌البدل، علی‌اصغر محمدی به عنوان بازرس و محمد کارگر به عنوان خزانه‌دار شورا معرفی شدند.

فرماندار مشهد، در این مراسم با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها، گفت: رسانه رکن چهارم دموکراسی و جایگاه نقد سیستم است و چالش‌های مطرح شده از سوی رسانه‌ها، فرصتی برای تقویت اطلاع‌رسانی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

سید حسن حسینی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تسلط بر قوانین، پاسخگوی مطالبات افکار عمومی باشند و نقد رسانه‌ای را به عنوان فرصتی برای ارتقای عملکرد تلقی کنند.

فرماندار مشهد همچنین با اشاره به سوابق خود در حوزه روابط عمومی، این بخش را رکن اصلی سازمان‌ها و عامل مؤثر در بهره‌وری و کار فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که این شورا بستر مناسبی برای هم‌افزایی و تعامل بیشتر در کلان‌شهر مشهد فراهم آورد.